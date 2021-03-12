Головин может перейти в «Севилью»

Как сообщает Metaratings.ru, испанский клуб ищет плеймейкера и следит за игрой россиянина. Также в пользу возможных переговоров говорят хорошо сложившиеся трансферные отношения между клубами.

Ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе к Головину нескольких испанских клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Головин провел в составе монегасков 14 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 6 результативных передач. В том числе, на счету россиянина хет-трик в матче против «Нима».