Александр Григорян: Я провел очень плодотворный период работы в Армении

Бывший главный тренер ереванского «Урарту» Александр Григорян прокомментировал прекращение своей работы в армянском клубе.

«Я провел очень плодотворный период работы в Армении, который был омрачен ужасной войной. Провел очень важный для себя период в родной стране. Мне даже хотелось продолжать работать. В какой-то момент работа в Армении стала для меня важной. Но я там обязательно еще поработаю», - приводит слова Григоряна «РБ-Спорт».

Напомним, 54-летний тренер руководил ереванской командой с ноября 2019 года.

Ранее Григорян возглавлял махачкалинский «Анжи», владивостокскую «Луч-Энергию» и «Тамбов».