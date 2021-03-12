Хосеп Гвардиола: Я знаю, что в Англии тяжелые погодные условия, но есть стадионы с хорошей травой

«Я знаю, что погодные условия здесь, в Англии, тяжелые, но есть стадионы с хорошей травой. Не так давно мы играли в Лондоне с «Арсеналом», на «Энфилде» с «Ливерпулем», на «Олд Траффорд» с «МЮ» и везде газон был лучшего качества.

Мы играли в Будапеште в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и там газон был невероятен, будто красная ковровая дорожка. К сожалению наш газон все еще не очень хорош», – сказал наставник «горожан» в интервью Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с отрывом в 14 очков от второго места.