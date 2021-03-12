«Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти, который реализовал Мирзов

В стартовом туре 22-го тура чемпионата России «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» с результатом 1:0.

На 48-й минуте Резиуан Мирзов реализовал пенальти, который сам же и заработал, вынудив сфолить Романа Тугарева.

На 73-й минуте ворота хозяев поразил гамбийский нападающий Али Соу, однако судейская бригада Сергея Лапочкина аннулировала взятие ворот при помощи системы VAR, зафиксировав офсайд.

Химчане заканчивали встречу вдесятером. На 89-й минуте второе предупреждение получил полузащитник Александр Трошечкин.

Беспроигрышная серия «Химок» длится девять туров. На этом отрезке подмосковный клуб одержала семь побед и дважды сыграла вничью.