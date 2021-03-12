«Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти, который реализовал Мирзов

В стартовом туре 22-го тура чемпионата России «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» с результатом 1:0.
На 48-й минуте Резиуан Мирзов реализовал пенальти, который сам же и заработал, вынудив сфолить Романа Тугарева.
На 73-й минуте ворота хозяев поразил гамбийский нападающий Али Соу, однако судейская бригада Сергея Лапочкина аннулировала взятие ворот при помощи системы VAR, зафиксировав офсайд.
Химчане заканчивали встречу вдесятером. На 89-й минуте второе предупреждение получил полузащитник Александр Трошечкин.
Беспроигрышная серия «Химок» длится девять туров. На этом отрезке подмосковный клуб одержала семь побед и дважды сыграла вничью.
Команда Игоря Черевченко в данный момент занимает девятое место, набрав 32 очка.
«Ростов», оставшись с 34 очками, находится на седьмой строчке таблицы. Безвыигрышная серия команды Валерия Карпина длится четыре встречи (две ничьи и два поражения).
17 марта ростовчане встретятся в гостях с «Ротором». 19 марта состоится матч «Рубин» – «Химки».
Чемпионат России
22-й тур
«Химки» (Московская область) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)
Гол: Мирзов, 48 (с пенальти).
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Боженов, Мирзов (Кухарчук, 90), Камышев (Трошечкин, 46), Идову, Конате.
«Ростов»: Песьяков, Поярков (Фольмер, 89), Алеесами, Осипенко, Козлов, Махатадзе (Гигович, 61), Глебов, Тугарев (Байрамян, 61), Норманн, Альмквист (Полоз, 71), Соу.
Предупреждения: Камышев, 31, Трошечкин, 77, 89 – Альмквист, 66.
Удаление: Трошечкин, 89 (второе предупреждение).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).