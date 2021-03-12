«Ювентус» будет готов продать Роналду за 29 миллионов евро

Il Corriere dello Sport сообщает, что если «Ювентус» не сможет договориться с Криштиану Роналду о новом соглашении, то будет готов продать португальского нападающего ближайшим летом за сумму в 29 миллионов евро.

Напомним, что после вылета туринского клуба из Лиги чемпионов от «Порту» в испанских СМИ появилась информация о том, что агент Роналду Жорже Мендеш ведет переговоры о возвращении своего клиента в мадридский «Реал».

Напомним, что летом 2018 года «Ювентус» приобрел Роналду у «Реала» за 117 млн евро.

В нынешнем сезоне 36-летний Криштиану забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за туринский клуб.