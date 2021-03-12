Валерий Карпин – об отмененном голе «Ростова»: Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в выездном матче 22-го тура чемпионата России против «Химок».

Единственный гол забил на 48-й минуте Резиуан Мирзов. На 73-й судьи при помощи VAR аннулировали забитый мяч нападающего ростовской команды Али Соу, зафиксировав офсайд.

«Кризис? Смешной вопрос, – заявил Карпин в послематчевом интервью для телеканала «Матч Премьер». – Никакого кризиса нет. Не можем победить, но это не значит, что плохо играем. Смешно отвечать на это.

Что я могу сказать про отмененный гол? Не мое дело обсуждать работу судей, но скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. По поводу пенальти в наши ворота есть вопросы. Возможный пенальти на Полозе – тоже вопросы».

Команда Карпина, имея 34 очка, находится на седьмом месте. Безвыигрышная серия «Ростова» длится четыре встречи (две ничьи и два поражения).