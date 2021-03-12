Игорь Черевченко: Каждый игрок знал, что надо делать на поле

«Наши амбиции — играть, выкладываться в каждом матче и играть на победу. Осталось восемь туров. Могли бы мы попасть в Лигу Европы? Наша задача — остаться в Премьер-лиге.

Мы просматривали «Ростов», так как получили в соперники одну из самых агрессивных команд в Премьер-лиге. Каждый игрок знал, что надо делать на поле. Вернулся Конате — номинальный нападающий — до этого мы играли без форвардов», - приводит слова Черевченко Sport24.ru.

Напомним, «Химки» дома одержали победу над «Ростовом» с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный мяч забил Резиуан Мирзов.