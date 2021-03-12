Уле Гуннар Сульшер: Аренда Лингарда пошла на пользу всем, в том числе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил выступление полузащитника Джесси Лингарда за лондонский «Вест Хэм».

«Его аренда пошла на пользу всем, в том числе «Манчестер Юнайтед». Прекрасно знаю, на какой позиции любит играть Джесси, но у нас на этом месте выступает Бруну Фернандеш.

Честно говоря, я не возражал против его ухода, потому что Лингард – яркий игрок. Наконец-то он пришёл в себя», – цитирует норвежца Sky Sports.

Добавим, что в составе столичного клуба 28-летний футболист отыграл шесть матчей, забил четыре гола и отдал два голевых паса.