Миранчук начнет матч «Аталанты» против «Специи» на скамейке запасных

Стали известны составы «Аталанты» и «Специи» на игру 27-го тура чемпионата Италии.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук оказался в запасе вместе с украинцами Виктором Коваленко и Русланом Малиновским.
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Меле, Фройлер, Де Рон, Госенс, Пашалич. Иличич, Мурьель.
«Специя»: Зут, Виньяли, Исмайли, Эрлич, Маркицца, Сена, Риччи, Маджоре, Верде, Инсола, Гьяси.
Команда Джан Пьеро Гасперини занимает пятое место, набрав 49 очков, а «Специя» – 15-е, имея 26 очков.