«Ростов» обратится в Экспертно-судейскую комиссию по поводу спорных решений в игре против «Химок»

ФК «Ростов» намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС по ряду спорных решений судей в матче 22-го тура против «Химко».

Как сообщает «РБ-Спорт», ростовский клуб попросит оценить эпизод с отмененным голом своего форварда Али Соу.

Вдобавок «Ростов» хочет получить оценку действий арбитра Сергея Лапочкина при назначении пенальти в пользу «Химок» в начале первого тайма, а также рассмотреть эпизод, произошедший на 74-й минуте, когда судьи решили не фиксировать нарушение правил против Дмитрия Полоза в штрафной подмосковной команды.

Напомним, что «Химки» обыграли «Ростов» 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Резиуан Мирзов с пенальти, который сам же и заработал, а на 73-й из-за офсайда был аннулирован забитый мяч Соу.