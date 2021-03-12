Мирзов – о победе над «Ростовом»: Тяжелый матч. Никогда в жизни не играл в таких погодных условиях

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, ставший лучшим футболистом матча с «Ростовом» (1:0), дал комментарий после победы над донской командой в 22-м туре РПЛ.

«Игра была очень тяжёлая. Мне кажется, я никогда в жизни не играл в таких погодных условиях. Из-за холода и ветра тяжело было даже бежать. Пацаны бились и заслуженно выиграли, молодцы.

Пенальти? Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что он (полузащитник «Ростова» Роман Тугарев) ставит ногу. Подставился грамотно, упал. У нас и после этого моменты хорошие были, могли забивать и не доводить до этих нервотрёпок», – приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

Добавим, что «Химки» вышли на девятое место в РПЛ, набрав 32 очка. В активе донского клуба – 34 балла и седьмая позиция.