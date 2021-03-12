«Химки» будут вести переговоры со «Спартаком» по поводу Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил о том, что Резиуан Мирзов возможно останется в «Химках» после завершения нынешнего сезона.

«Мирзов забивает «Ростову» второй раз подряд, и оба победные голы, – рассказал Терюшков в интервью для «РИА Новости». – Мне кажется, он нашел свою команду. Он профессиональный и хороший футболист. Время покажет, останется ли он после окончания сезона в «Химках». Будем разговаривать и с ним, и со «Спартаком».

В матче 22-го тура «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» с результатом 1:0. Мирзов забил единственный гол, реализовав на 48-й минуте пенальти, который сам же и заработал.

«Химки» арендовали атакующего полузащитника у «Спартака» в октябре прошлого года. В 12 матчах за новую команду Резиуан забил пять голов.