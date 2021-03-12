Серия А перенесла матч «Ювентус» – «Наполи» на 7 апреля

Серия А во второй раз перенесла матч третьего тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Наполи».

Как сообщает официальный сайт лиги, встреча в Турине пройдет не 17 марта, а 7 апреля.

Напомним, что соперники должны были встретиться на поле «Ювентуса» еще 4 октября, но команда Дженнаро Гаттузо не смогла вылететь в Турин из-за ограничений властей Неаполя в связи с пандемией коронавируса.

Сначала «Наполи» засчитали техническое поражение, но затем неаполитанский клуб добился отмены этого решения, и встречу назначали на 17 марта.