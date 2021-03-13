Константин Генич: У Тедеско хватит ресурсов и возможностей, чтобы противостоять московскому «Динамо»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Спартак» не проиграет в московском дерби с «Динамо».

«В столичный регион снова вернулась зима, будет прохладно, но в день игры обещают небольшой минус. Думаю, что будет очень вязкая, очень упорная и не очень результативная игра, но в этот раз, я думаю, что «Спартак» не проиграет.

Мне кажется, что у Тедеско хватает ресурсов и возможностей, чтобы противостоять этому «Динамо». Мой прогноз – «Спартак» не проиграет», – цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Добавим, что матч «Динамо» – «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 мск.