«Аталанта» без Миранчука обыграла «Специю» и вышла на четвертое место в серии А

Матч 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Специя» завершился в пользу хозяев.

В их составе дубль оформил Марио Пашалич. Еще один гол забил Луис Муриэль. Единственный мяч гостей в активе Роберто Пикколи.

К слову, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

Таким образом, его команда вышла на четвертое место в серии А, набрав 52 очка. В активе «Специи» – 15-я позиция и 26 очков.

В следующем туре команда Джан Пьеро Гасперини сыграет на выезде с «Вероной». Встреча пройдет 21 марта , а «Специя» днем ранее примет «Кальяри».