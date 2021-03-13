«Валенсия» уступила в гостях «Леванте», Черышев пропустил матч

Футболисты «Леванте» нанесли поражение игрокам «Валенсии» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании – 1:0.
Единственный гол был забит на 18-й минуте, а его автором стал нападающий Рохер Марти.
Таким образом, его команда вышла на восьмое место в таблице, набрав 35 очков. В активе «летучих мышей» – 13-я позиция и 30 очков.
21 марта команда Дениса Черышева примет «Гранаду», а «Леванте» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Бетисом».
Примера. 27-й тур
«Леванте» – «Валенсия» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 18 Рохер Марти.
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Дуарте (Робер, 59), Мирамон (Сон, 85), Везу, Рочина (Тоньо, 85), Вукчевич, Барди, Де Фрутос, Рохер Марти (Леон, 72), Моралес (Мальса, 72).
«Валенсия»: Силлессен, Гильямон (Алекс Бланко, 76), Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гедеш, Тьерри Коррейя (Джейсон, 85), Олива (Муса, 85), Диакаби, Гамейро (Кутроне, 76).
Предупреждения: Везу (4), Джейсон (30), Тони Лато (34), Барди (39), Диакаби (61), Вальехо (88).