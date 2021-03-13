СМИ: Месси, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не оставил идею со сменой клубной прописки. Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, 33-летний нападающий имеет несколько предложений, однако, склоняется к переходу в «Манчестер Сити». Отмечается, что окончательное решение аргентинский футболист примет ближе к лету.

Напомним, в данный момент «горожан» тренирует испанец Хосеп Гвардиола, работавший у руля каталонцев с 2008 по 2012 год.

Что касается Месси, то в нынешней компании он провел 35 матчей, забил 25 голов и отдал 11 голевых передач, а его соглашение с «Барсой» истекает 30 июня.