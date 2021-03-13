Карпин – о матче «Химки» – «Ростов»: Победил антифутбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после поражения от «Химок» (0:1) в 22-м туре РПЛ.

«О чем говорить, если обе команды показывали антифутбол… Есть ли что-то положительное? Все, если не брать в расчет результат. Не дали сопернику создать что-либо у своих ворот, нам забили лишь с пенальти. У «Ростова» были неплохие моменты, но как они были созданы – это другой вопрос.

На таком поле играть в футбол очень сложно. В первом тайме пришлось привыкать к газону, к ветру. Сейчас победил антифутбол», – цитирует Карпина «Матч ТВ».

Добавим, что после этого матча «Химки» вышли на девятое место в РПЛ, набрав 32 очка. В активе донского клуба – 34 балла и седьмая позиция.