Леонид Слуцкий: «Рубин» ожидает сложный поединок в Уфе

Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от гостевого матча с «Уфой».

— Сложная игра, потому что «Уфе», как и нам, нужны очки. Они борются за выживание. В Уфе традиционно играть очень сложно. Потому что искусственное поле и очень мотивированная команда. Плюс наверняка будут сложные погодные условия. В общем нас ожидает крайне сложный поединок, — приводит слова Леонида Викторовича пресс-служба «Рубина».

Стоит напомнить, что казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 34 очками, команда Рашида Рахимова идет 14-й, набрав 14 очков.