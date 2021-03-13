Матвеев и Хацкевич объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев и наставник «Ротора» Александр Хацкевич объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Аугустыняк, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Понсе.
Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.
Напомним, что команда из Екатеринбурга занимает 12 место в таблице, набрав 23 очка, волгоградцы идут на 13-й строчке с 18 очками.