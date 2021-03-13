Чидера Эджуке - о матче с «Арсеналом»: Не смотрим на неудачную серию соперника

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о целях и настрое на предстоящий матч с тульским «Арсеналом».

«После победы над «Ахматом» нам важно продолжить в том же духе, тем более мы приблизились к первому месту. Это делает игру в Туле очень важной. Не смотрим на неудачную серию соперника, каждый матч — новая история, так что мы будем предельно собранными», - приводит слова Эджуке пресс-служба армейского клуба.

«Арсенал» проиграл два последних матча Российской премьер-лиги и с 14 очками находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице. ЦСКА - второй с 40 набранными баллами.