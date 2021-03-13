Андрей Кобелев: ЦСКА как никогда близок к завоеванию золотых наград

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил шансы ЦСКА стать в этом сезоне чемпионом России.

«Считаю, армейцы, как являлись одними из претендентов на медали, так ими и остаются. Тем более они до двух очков сократили отставание от «Зенита», и это дает возможность бороться за чемпионство. На мой взгляд, ЦСКА как никогда близок к завоеванию золотых наград», — сказал Кобелев в интервью «RT на русском».

На данный момент лидером Российской премьер-лиги являет санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка, у идущего вторым в таблице ЦСКА 40 очков.