Андрей Кобелев: Игроки «Зенита находятся в разном физическом и психологическом состоянии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что спад результатов санкт-петербургского «Зенита» связан прежде всего с разным состоянием игроков после паузы в чемпионате России.

«Мне кажется, в «Зените» нет глобальных проблем. Просто подопечные Сергея Семака находятся в разном физическом и психологическом состоянии. Команда немного разбалансирована. Плюс, сказываются травмы. Да и с какой стати петербуржцы должны угодить в кризис? Состав команды не изменился, ребята давно вместе играют и притерлись друг к другу», - сказал Кобелев в интервью «RT на русском».

Напомним, что отрыв лидирующего в чемпионате России «Зенита» от второго места, которое на данный момент занимает ЦСКА, сократился до двух очков.