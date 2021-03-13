Андрей Кобелев: «Сочи» – сбалансированная команда

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что помогает «Сочи» успешно выступать в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Во-первых, «Сочи» – сбалансированная команда. В стан коллектива перебралось немало футболистов «Зенита», в том числе поигравших. Например, Нобоа, который сейчас является лидером южан. Эквадорец хорошо зарекомендовал себя как в «Рубине», так и в Санкт-Петербурге, он обладает колоссальным опытом. Во-вторых, «Сочи» можно назвать крепким коллективом, который имеет массу возможностей. Наконец, в начале сезона никто не воспринимал подопечных Владимира Федотова всерьез», – сказал Кобелев в интервью «RT на русском».

«Сочи» с 37 очками занимает четвертое место в Российской премьер-лиге, ближайший матч клуба - гостевая встреча с московским «Локомотивом», которая начнется 14 марта в 19:00 по московскому времени.