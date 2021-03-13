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Гурцкая – о переходе Кокорина в «Фиорентину»: Хоть раз в жизни мы обманули иностранцев
13 марта 12:16
автор: Артем Спиридонов

Гурцкая – о переходе Кокорина в «Фиорентину»: Хоть раз в жизни мы обманули иностранцев

26 января 2021 года российский футболист заключил контракт с «фиалками».

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину».

– Переход Кокорина – прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан – тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего. Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал пять передач поперек поля. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А, – передает слова агента телеканал «Матч ТВ».

Стоит добавить, что россиянин три раза выходил на поле в текущем сезоне Серии А, результативными действиями ему отличиться не удавалось.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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