Ашот Хачатурянц: На первый взгляд решение не засчитать гол «Ростова» - это ошибка

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение не засчитать гол нападающего «Ростова» Али Соу в матче с «Химками» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается. Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК. Думаю, в ближайшее время получим заявление от «Ростова». Но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает ВАР. Все окончательные выводы по эпизоду я озвучу после ЭСК, на следующей неделе. На первый взгляд, это ошибка», - приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» закончился победой подмосковного клуба, единственный гол в этой встрече забил полузащитник Резиуан Мирзов, реализовав пенальти.