Кобелев считает, что в матче между «Динамо» и «Спартаком» многое будет зависеть от погоды

Андрей Кобелев рассказал о своих ожиданиях от московского дерби между «Динамо» и «Спартаком».

«Многое зависит от погоды. Если пойдет снег и состояние газона окажется не слишком хорошим, на поле будет больше борьбы и страсти, нежели вразумительных комбинаций. С нетерпением жду этого матча. Столичное дерби вполне можно назвать игрой на три результата» - сказал Кобелев в интервью «RT на русском».

Напомним, что «Спартак» с 38 очками находится на третьем месте в Российской премьер-лиге, «Динамо» - на пятом с 36 набранными баллами.