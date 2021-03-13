Юлиан Нагельсманн: Не начинайте говорить, что Бробби следующий Ромелу Лукаку

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман поделился мнением о 19-летнем нападающем Брайане Бробби.

— Что касается физических данных и стиля игры, Брайан похож на Ромелу Лукаку. Мы были бы счастливы, если бы он смог стать именно таким игроком. Если так и будет, наш скаутский отдел принял верное решение. Скрестим пальцы и будем ждать, что произойдет. Но, пожалуйста, не начинайте говорить, что он следующий Ромелу Лукаку, потому что так дело точно не пойдет, — передает слова наставника «Лейпцига» Goal.com.

Добавим, что за амстердамский клуб Бробби в этом сезоне провел семь матчей, в которых забил два гола и один раз сделал результативную передачу.