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13 марта 13:09
автор: Артем Спиридонов

Юлиан Нагельсманн: Не начинайте говорить, что Бробби следующий Ромелу Лукаку

Ранее сообщалось, что игрок «Аякса» перейдет в клуб чемпионата Германии летом 2021 года.

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман поделился мнением о 19-летнем нападающем Брайане Бробби.

— Что касается физических данных и стиля игры, Брайан похож на Ромелу Лукаку. Мы были бы счастливы, если бы он смог стать именно таким игроком. Если так и будет, наш скаутский отдел принял верное решение. Скрестим пальцы и будем ждать, что произойдет. Но, пожалуйста, не начинайте говорить, что он следующий Ромелу Лукаку, потому что так дело точно не пойдет, — передает слова наставника «Лейпцига» Goal.com.

Добавим, что за амстердамский клуб Бробби в этом сезоне провел семь матчей, в которых забил два гола и один раз сделал результативную передачу.

источник: Goal.com
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