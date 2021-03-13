Кобелев считает Жиго существенной потерей для «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев не стал оценивать решение контрольно-дисциплинарного комитета не отменять желтую карточку защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго, но отметил, что его будет не хватать в дерби с «Динамо».

«Не могу судить о справедливости данного вердикта, поскольку его принял уполномоченный орган. Но потеря Жиго существенна для «Спартака». Считаю, дуэт центральных защитников Жиго — Георгий Джикия — сильнейший в РПЛ на данный момент. Помимо того что француз хорошо играет в обороне, он опасен возле чужих ворот на стандартах. Его отсутствие скажется на игре «Спартака»» - сказал Кобелев в интервью «RT на русском».

Напомним, что «Спартак» просил КДК РФС отменить желтую карточку, полученную Жиго в матче в предыдущего тура с «Краснодаром», но получил отказ. В то же время желтая карточка полузащитника «Динамо» Даниила Фомина была отменена, и он в отличие от защитника Спартака примет участие в сегодняшнем матче между двумя московскими клубами.