Кобелев считает, что «Спартаку» пошел на пользу возврат на прежнюю схему расстановки игроков

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал за счет чего преобразился московский «Спартак» во встрече с «Краснодаром» после поражения в предыдущих матчах.

«Было видно, что новая схема «Спартака» не работает. Сделав ставку на прежнюю расстановку, красно-белые стали смотреться намного лучше. Также важно, что в Россию вернулся Квинси Промес. Если в первом для себя матче с «Рубином» он выглядел неубедительно, то в игре с «Краснодаром» действовал куда полезнее. Наверное, все зависит от физической готовности полузащитника», - сказал Кобелев в интервью «RT на русском».

Напомним, что сегодня в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартаку», идущему с 38 очками на третьем месте в чемпионате России, предстоит гостевой матч против московского «Динамо».