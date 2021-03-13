«Арсенал» победил ЦСКА в Туле

Тульский «Арсенал» победил ЦСКА в домашнем матче в рамках 22-го тура Российской премьер-лиге со счетом 2:1.

Главные события матча произошли в конце каждого из таймов

На 42-й минуте полузащитник тульского клуба Владислав Пантелеев открыл счет, реализовав пенальти, назначенный за фол в штрафной на Данииле Хлуснвиче после просмотра видео-повтора. А потом, практически следом, на 45-й минуте Александр Ломовицкий удвоил преимущество «Аресенала», забив с передачи Пантелеева.

Уже в конце матча полузащитник ЦСКА Наир Такнизян сократил отставание, а в дополнительное время белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко оставил свою команду в меньшинстве, заработав две желтые карточки за две минуты. На этом удаления в тульской команде не закончились, прямую красную карточку получил защитник Александр Довбня.

Но, несмотря на два удаления, «Арсенал» удержал минимальное преимущество.