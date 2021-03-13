Виктор Гончаренко: Большую роль сыграл пенальти в наши ворота, он заставил команду торопиться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо. Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться.

В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью. Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат», - сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что московский клуб остался на второй строчке в таблице РПЛ, набрав 40 очков.

Тульчане поднялись на 14-ю позицию, в активе «Арсенала» 17 баллов.