Дмитрий Парфенов: Хотелось бы поздравить болельщиков и команду с этим результатом

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА (2:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Хотелось болельщиков и команду поздравить с этим результатом. Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА, они показали свой класс.

Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли. Надо было просто сохранить результат», - сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что тульчане поднялись на 14-ю позицию, в активе «Арсенала» 17 баллов.

Армейцы остались на второй строчке в таблице РПЛ, набрав 40 очков.