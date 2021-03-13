Валерий Газзаев: Команде, борющейся за чемпионство, непозволительно терять очки в таких матчах

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал комментарий после поражения армейцев от «Арсенала» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Сегодня с первых минут было видно, что «Арсенал» по каждому единоборству был более настроен на эту игру, у них было преимущество в первом тайме. Во втором же тайме одна команда пыталась сохранить свое преимущество, а вторая команда пыталась отыграться.

Мне кажется, если команда борется за чемпионство, то не должна терять такие очки. Вот они важные золотые очки», - приводит слова Газзаева Sport24.ru.

Напомним, что российский специалист приводил московский ЦСКА к победе в Кубке УЕФА-2005 и выигрывал три раза чемпионат России.

Отметим, что красно-синие остались на второй строчке в таблице РПЛ, набрав 40 очков.