«Лидс» и «Челси» победителя не выявили

В матче 28-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» не смог переиграть в гостях «Лидс» (0:0).

Отметим, что подопечные Томаса Тухеля не проигрывают на протяжении 13 матчей во всех турнирах, при этом оставляют ворота «сухими» в пяти играх подряд. Беспроигрышная же серия немецкого специалиста в качестве наставника лондонского клуб составляет 12 игр.

В АПЛ «Челси» после 29 матчей расположился на четвертой позиции, набрав 51 очко.

«Лидс» находится на 11-й строчке - 36 баллов.

В следующем туре «аристократы» примут дома «Вест Бромвич», а подопечные Марсело Бьельсы отправятся в Лондон на встречу с «Фулхэмом».