«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби

Московские клубы «Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Паршивлюк, Скопинцев, Захарян, Шиманьски, Моро, Фомин, Лесовой, Грулев.
Запасные: Лещук, Плиев, Нойштедтер, Варела, Кутицкий, Каборе, Школик, Липовой, Игнбун, Н’Жи, Комличенко, Тюкавин.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Айртон, Промес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Хендрикс, Умяров, З.Бакаев, Маркитесов, Э.Понсе.