«Зенит» разгромил «Ахмат» в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургский «Зенит» победил грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 4:0

Все голы встречи были забиты во втором тайме, сначала на 51-й минуте забил защитник Вячеслав Караваев, потом нападающий Сердар Азмун, забив с пенальти, назначенным после видео-просмотра (65), следом на 74-й минуте счет до крупного довел Артем Дзюба, точку же в матче поставил Андрей Мостовой, забивший на после передачи Алексея Сутормина (80).

После этой победы «Зенит» набрал 45 очков и увеличил отрыв от второго места до 5 баллов, «Ахмат» же с 26 баллами идет одиннадцатым в чемпионате России с 26 очками

РПЛ.

22-й тур