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13 марта 18:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Сассуоло» дома обыграл «Верону»

Команда Роберто Де Дзерби поднялась на восьмое место в серии А.

В 27-туре чемпионата Италии «Сассуоло» на своем поле одержал победу над «Вероной» с результатом 3:2.

По ходу встречи хозяева дважды выходили вперед после голов Томаса Локателли и Филипа Джуричича на 4-й и 51-й минутах, но гости дважды отыгрывались. На 43-й минуте точный удар нанес Дарко Лазович, а на 79-й – Федерико Димарко.

Тем не менее, команда Роберто Де Дзерби все-таки набрала три очка. На 81-й минуте после подачи углового автором победного мяча стал ивуарийский полузащитник Хамед Траоре.

«Сассуоло» поднялся на восьмое место, набрав 39 очков.

«Верона», оставшись с 38 очками, опустилась на девятую строчку таблицы.

17 марта состоится перенесенный матч 24-го тура «Торино» – «Сассуоло». 21 марта «Верона» примет «Аталанту».

Чемпионат Италии

29-й тур

«Сассуоло» – «Верона» – 3:2 (1:1)

Голы: Локателли, 4, Джуричич, 51, Траоре, 81 – Лазович, 43, Димарко, 79.

источник: «Советский спорт»
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