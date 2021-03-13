«Сассуоло» дома обыграл «Верону»

В 27-туре чемпионата Италии «Сассуоло» на своем поле одержал победу над «Вероной» с результатом 3:2.

По ходу встречи хозяева дважды выходили вперед после голов Томаса Локателли и Филипа Джуричича на 4-й и 51-й минутах, но гости дважды отыгрывались. На 43-й минуте точный удар нанес Дарко Лазович, а на 79-й – Федерико Димарко.

Тем не менее, команда Роберто Де Дзерби все-таки набрала три очка. На 81-й минуте после подачи углового автором победного мяча стал ивуарийский полузащитник Хамед Траоре.

«Сассуоло» поднялся на восьмое место, набрав 39 очков.

«Верона», оставшись с 38 очками, опустилась на девятую строчку таблицы.