«Вольфсбург» разгромил «Шальке». Филипп забил один из пяти мячей «волков»

В 25-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле разгромил «Шальке» со счетом 5:0.

На 31-й минуте защитник гостей Шкордан Мустафи направил мяч в свои ворота, но в дальнейшем хозяева забивали без посторонней помощи. На 51-й минуте отличился Ваут Вегхорст, на 58-й – Ридле Баку, на 64-й – Йосип Брекало, а на 79 – арендованный у московского «Динамо» Максимилиан Филипп.

«Вольфсбург» занимает третье место, набрав 48 очков.

«Шальке» находится на последней 18-й строчке таблицы, имея лишь 10 очков. Безвыигрышная серия клуба из Гельзенкирхена длится 10 туров (три ничьи и семь поражений).

20 марта состоятся матчи «Вердер» – «Вольфсбург» и «Шальке» – «Боруссия» (Менхенгладбах).