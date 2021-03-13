«Бавария» в гостях обыграла «Вердер»

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на выезде уверенно переиграла бременский «Вердер» (3:1).
У гостей отличились: Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски.
Хозяева ответили одним голом в исполнении Никласа Фуллкруга.
После 25 матчей в немецкой Бундеслиге мюнхенский клуб продолжает лидировать с 58-ю очками.
Бременцы расположились на 12-й строчке, набрав 30 баллов.
В следующем туре «Бавария» примет на своем поле «Штуттгарт», а «Вердер» сыграет дома с «Вольфсбургом».
Чемпионат Германии
25-й тур
Вердер – Бавария 0:3 (0:2, 1:1)
Голы: Горетцка, 22, Гнабри, 35, Левандовски, 67, Фюллькруг, 85.
Вердер – Павленка, Гебре Селассие (Агу, 63), Мойсандер, Топрак, Гросс, Аугустинссон (Динкчи, 89), Мевальд (Велькович, 76), Рашица, Эггештайн (Фюллькруг, 63), Шмид (Битенкур, 64), Сарджент.
Бавария – Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис (Сарр, 84), Горетцка, Киммих (Рока, 79), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Сане, 79), Коман (Мусиала, 79).
Предупреждение: Сарджент (70).