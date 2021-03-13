Сергей Семак - о матче с «Ахматом»: Спортивная справедливость восторжествовала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в игре 22-го тура чемпионата России над «Ахматом» (4:0).

«Игра раскрылась после первого мяча, соперник действовал агрессивно в первой половине. Если бы забили раньше, то и оппонент открылся бы раньше. У «Ахмата» стали появляться зоны и нам стало проще действовать в атаке.

Сейчас спортивная справедливость восторжествовала, мы заслуженно победили», - сказал Семак в эфире «Матч-ТВ».

После этой победы «Зенит» набрал 45 очков и увеличил отрыв от второго места до пяти очков, «Ахмат» же с 26 баллами идет одиннадцатым в РПЛ с 26 баллами.