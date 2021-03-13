Мадридский «Реал» на последних минутах вырвал победу у «Эльче»

«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову

Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.