Мадридский «Реал» на последних минутах вырвал победу у «Эльче»

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» с трудом сумел переиграть »Эльче» (2:1).
Счет в матче на 61-й минуте открыли гости стараниями Дани Кальво.
Через 12 минут «королевский клуб» уравнял цифры на табло - 1:1 - Карим Бензема.
Победу «сливочным» в компенсированное время (90+1) принес Бензема, оформивший дубль.
После 27 матчей в испанской Примере «Реал» расположился на второй строчке (57 очков), опередив «Барселону», но у каталонского клуба игра в запасе.
«Эльче» провел 26 встреч и заработал 24 очка - 17-е место.
Мадридский клуб в следующем туре сыграет в гостях с «Сельтой», а «зелено-полосатые» отправятся на выезд к «Севилье».
Чемпионат Испании
27-й тур
Реал Мадрид – Эльче - 2:1 (0:0, 2:1)
Голы: Кальво, 61, Бензема, 73, Бензема, 90.
Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.
Эльче – Бадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).
Предупреждения: Бензема (37), Каррильо (69).