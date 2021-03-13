«Спартак» обыграл в гостях «Динамо» и поднялся на второе место, обогнав в таблице ЦСКА

В 22-м туре чемпионата России «Динамо» на своем поле проиграло «Спартаку» с результатом 1:2 в московском дерби.

На 18-й минуте динамовцы повели в счете, когда защитник красно-белых Павел Маслов срезал мяч в свои ворота в попытке прервать прострел Даниила Лесового.

На 30-й Виктор Мозес восстановил равновесие, исполнив точный удар из пределов штрафной после передачи Александра Соболева.

На 63-й Соболев вывел «Спартак» вперед, реализовав пенальти. Ростовский рефери Сергей Иванов назначил 11-метровый при помощи VAR за игру рукой Дмитрия Скопинцева.

«Спартак», набрав 41 очко, поднялся на второе место, обогнав в таблице ЦСКА. У лидера чемпионата «Зенита» – 45 очков, а у армейцев – 40.