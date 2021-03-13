«Спартак» обыграл в гостях «Динамо» и поднялся на второе место, обогнав в таблице ЦСКА

В 22-м туре чемпионата России «Динамо» на своем поле проиграло «Спартаку» с результатом 1:2 в московском дерби.
На 18-й минуте динамовцы повели в счете, когда защитник красно-белых Павел Маслов срезал мяч в свои ворота в попытке прервать прострел Даниила Лесового.
На 30-й Виктор Мозес восстановил равновесие, исполнив точный удар из пределов штрафной после передачи Александра Соболева.
На 63-й Соболев вывел «Спартак» вперед, реализовав пенальти. Ростовский рефери Сергей Иванов назначил 11-метровый при помощи VAR за игру рукой Дмитрия Скопинцева.
«Спартак», набрав 41 очко, поднялся на второе место, обогнав в таблице ЦСКА. У лидера чемпионата «Зенита» – 45 очков, а у армейцев – 40.
«Динамо» находится на пятой строчке, оставшись с 36 очками.
Напомним, что 20 февраля «Динамо» на «ВТБ Арене» обыграло «Спартак» 2:0 в 1/8 финала Кубка России.
18 марта состоятся матчи «Спартак» – «Урал» и «Краснодар» – «Динамо».
Чемпионат России
22-й тур
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:1)
Голы: Маслов, 18 (автогол) – Мозес, 30, Соболев, 63 (с пенальти).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Захарян, Шиманьски, Моро (Тюкавин, 67), Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Грулев (Н»Жи, 67).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Мозес (Умяров, 40), Крал, Зобнин, Айртон (Гапонов, 74), Промес (Понсе, 74), Ларссон, Соболев.
Предупреждения: Паршивлюк, 41, Скопинцев, 89 – Айртон, 53, Промес, 61, Кутепов, 80.
Москва. «ВТБ Арена». 12 557 зрителей.