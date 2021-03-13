Максименко признали лучшим игроком дерби «Динамо» – «Спартак»

Эксперты телеканала «Матч ТВ» назвали лучшего игрока матча 22-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак», который завершился с результатом 1:2.

Награду получил вратарь красно-белых Александр Максименко, совершивший два сэйва в концовке встречи. Александр не позволил отличиться Гильермо Вареле и Константину Тюкавину, и «Спартак» сохранил победный счет.

«Спартак» поднялся на второе место, набрав 41 очко и обогнав ЦСКА. От лидера «Зенита» команда Доменико Тедеско отстает на четыре очка.