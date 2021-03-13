Андреас Хинкель: Получилось отличное дерби. «Спартак» показал характер

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу в выездном матче против «Динамо» (2:1).

«Сегодня получилось отличное дерби, обе команды показали интенсивный футбол с первых минут, – цитирует пресс-конференцию Хинкеля «РИА Новости». – Мы чуть больше владели мячом, контролировали игру, но «Динамо» забило первым. Мы не сбавили темп, показали характер и сравняли счет. В перерыве чувствовал, что есть силы давить дальше. Мы заставили соперника ошибиться, что привело к пенальти. Могли забить еще, но нужно отдать должное «Динамо», которое создало неплохие моменты. Максименко здорово себя проявил, отличный матч провел.

Мозес сказал, что был удар в колено и есть ощущение, что подвернул его. По его ощущениям ничего страшного быть не должно. Но мы проведем медицинское обследование».

«Спартак» пропустил первым на 18-й минуте, но в итоге победил 2:1. Александр Соболев сделал голевую передачу на Виктора Мозеса, а затем реализовал пенальти.

Мозес был заменен в конце первого тайма.