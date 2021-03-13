«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто». Влахович сделал хет-трик

В 27-м туре чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле проиграл «Фиорентине» с результатом 1:4.

Еще в первом тайме нападающий флорентийского клуба Душан Влахович оформил хет-трик. Серб поразил ворота Лоренцо Монтипо на восьмой и 26-й минутах, а также в компенсированное время (45+1).

На 56-й минуте молдавский нападающий «Беневенто» Артур Ионицэ «размочил» счет, но на 75-й французский полузащитник Валентен Эссерик вновь сделал перевес гостей крупным после передачи своего соотечественника Франка Рибери.

Напомним, что главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли не включил в заявку на матч российского нападающего Александра Кокорина.

Аргентинец Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, вышел в стартовом составе «Беневенто» и отыграл 76 минут, не отметившись результативными действиями.