Шварц - о матче со «Спартаком»: Мы должны были завоевывать очко. Возможно, всему виной стал пенальти

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Игра была очень интенсивная, конкурентная. Ребята хорошо себя проявили. Мы бились до конца. У нас были хорошие моменты. Могли отыграться. Должны были завоевать очко. К сожалению, не повезло. Возможно, всему виной пенальти», - приводит слова Шварца Sport24.ru.

Красно-белые, набрав 41 очко, поднялись на второе место, обогнав в таблице ЦСКА. У лидера чемпионата «Зенита» – 45 очков, а у армейцев – 40. «Динамо» находится на пятой строчке, оставшись с 36 очками.