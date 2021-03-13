«Эвертон» на своем поле уступил «Бернли», потерпев второе поражение подряд

В 28-м туре чемпионата Англии ливерпульский «Эвертон» на своем поле уступил «Бернли» со счетом 1:2.

К 25-й минуте гости добились перевеса в два мяча. Крис Вуд открыл счет на 13-й, а затем Дуайт Макнил забил с левой после передачи Матея Выдры.

На 32-й Доминик Калверт-Льюин отквитал один мяч, забив головой после навеса Тома Дэвиса, однако отыграться команда Карло Анчелотти так и не сумела.

«Эвертон» занимает шестое место, имея 46 очков.

«Бернли» находится на 15-й строчке таблицы, набрав 33 очка. Команда Шона Дайча прервала 5-матчевую безвыигрышную серию (четыре ничьи и одно поражение).