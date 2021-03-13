Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Герту»

В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» (2:0).
Счет в матче открыл на 54-й минуте хавбек «шмелей» Юлианн Брандт.
Укрепил преимущество подопечных Эдина Терзича в конце матча (90+1) вышедший на замену 16-летний нападающий Юссуфа Мукоко.
Отметим, что на 80-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник бело-голубых Владимир Дарида.
После 25 матчей немецкой Бундеслиги дортмундский клуб расположился на пятой строчке, набрав 42 очка.