В «Спартаке» рассказали о травмах Мозеса и Ларссона, которых пришлось вынужденно заменить в дерби

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о том, какие травмы получили в матче 22-го тура против «Динамо» Виктор Мозес и Джордан Ларссон.

«У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава, – цитирует Фетисова «Чемпионат». – Не страшно. Нужно дообследование. Что касается Ларссона, то у него сильный ушиб, нужно дообследование».

Мозес на 30-й минуте сравнял счет, а на 40-й был заменен на Наиля Умярова.

Вместо Ларссона в компенсированное время второго тайма заменил Йоррит Хендикс (90+2). Шведскому нападающему пришлось покинуть поле на носилках.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Красно-белые поднялись на второе место, обогнав ЦСКА, и отстают от лидера чемпионата «Зенита» на четыре очка.